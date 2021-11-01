“Газпром” начал поставки газа в Молдову по новому контракту

Представитель “Молдовагаз” подтвердил, что поставка газа по новому контракту с “Газпромом” началась утром, 1 ноября.

Сейчас средневзвешенное потребление газа правобережной частью Молдовы находится в пределах 80-85 млн в месяц и зависит от температуры воздуха.

Барбов добавил, что давление в газопроводах постепенно повышается и в ближайшие сутки должно прийти в норму.

Контекст:

В 2006 году Россия и Молдова заключили контракт на поставку газа, который они неоднократно продлевали. Очередной срок действия договора истекал 30 сентября 2021 года, и стороны продлили его до конца октября, отмечал РБК.

6 октября компания “Молдовагаз” попросила потребителей сократить расход газа, так как страна потребляет больше, чем импортирует, отметило издание.

22 октября парламент Молдовы объявил режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса, режим ЧП продлится до 20 ноября.

В МИД Молдовы заявили 25 октября, что госкомпания Energocom подписала контракт с польской компанией PGNiG на поставку 1 млн м³ природного газа. До этого в течение 30 лет Молдова покупала газ только у российского “Газпрома”. Кроме того, Молдова закупила 1 млн м³ природного газа у компании Vitol (Нидерланды). Всего на открытом рынке Молдова закупила 5 млн м³ газа – этого достаточно для удовлетворения спроса менее чем на два дня, писало The Financial Times.

27 октября пресс-служба “Молдоватрансгаза” сообщила, что Молдова получила газ в долг от Украины и Румынии для поддержания давления в газотранспортной сети страны.

Еврокомиссия предоставила Молдове €60 млн, чтобы помочь стране справиться с энергетическим кризисом.

29 октября 2021 года Молдова продлила контракт с “Газпромом” на пять лет с использованием формулы расчета цены на газ, которую предложила молдавская сторона.

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