Зеленский и Порошенко – лидеры президентского антирейтинга – опрос

Ни при каких обстоятельствах за него не проголосовали бы 31,9% украинцев.

На втором месте антирейтинга пятый президент Украины, лидер “Европейской солидарности” Петр Порошенко – 31,6%.

24,7% граждан никогда не проголосовали бы за нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука, 24% – за его коллегу по фракции Юрия Бойко.

Также в первой десятке лидер Радикальной партии Олег Ляшко (15%), лидер “Батьківщини” – нардеп Юлия Тимошенко (13,8%), лидер “Свободы” Олег Тягнибок (11%), лидер партии “Наши” Евгений Мураев (9,7%), бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (7,7%) и лидер “Голоса” Кира Рудик (5,7%).

Опрос проводился с 23-го по 27 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 1200 респондентов методом телефонного интервью. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Согласно результатам опроса, Зеленский возглавляет президентский рейтинг, второй – Порошенко.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

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