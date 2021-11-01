 

Парку киноприключений грозит закрытие за нарушение санитарных норм

01.11.2021, 13:21, Разное
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На территории парка “Мастер Панин” проходило мероприятие “Гонки на выживание и империя трюков”. Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Антон Романов напомнил, что в период нерабочих дней проведение массовых зрелищных, спортивных и культурных мероприятий строго запрещено.

“Помимо этого, зрителями шоу грубо нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования, зрители находились на трибунах без средств индивидуальной защиты”, – цитирует Романова Агентство городских новостей “Москва”.

Парку киноприключений грозит штраф – 300 тысяч рублей. Также предприятие могут оштрафовать на миллион рублей или приостановить его деятельность на срок до 90 суток, если будет установлен факт причинения вреда здоровью.

В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими из-за распространения коронавируса. Приостановлена деятельность предприятий сферы услуг, общественного питания, спорта, отдыха, развлечений, культуры и других. Аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости продолжают работать.



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