 

Куда пропала звезда сериала “Возвращение Мухтара” Алла Ковнир

01.11.2021, 13:20, Разное
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Практические каждый россиянин, который смотрел знаменитый сериал “Возвращение Мухтара”, помнит героиню Аллы Ковнир Лену Брусникину. Несколько лет назад актриса перекроила свою жизнь, а в 2012 перестала появляться на экранах.

Артистичность и многочисленные таланты сложно было не заметить у Ковнир даже тогда, когда она была маленькой девочкой. Уже в четыре года будущая актриса блистала на сцене в труппе Театра юного актера и даже ездила на гастроли, и вскоре после окончания школы пошла учиться в ГИТИС. А уже в студенчестве получила свои первые роли.

Широкую известность и любовь россиян Алле принесла роль Лены Брусникиной в популярном сериале “Возвращение Мухтара”. Телезрителям так понравилась обаятельная следователь, что актриса вмиг стала звездой и приняла приглашение в съемках второго сезона. Карьера артистки стремительно пошла вверх и даже помогла ей обрести счастье в личной жизни.

С будущим супругом, композитором песен известных исполнителей Олегом Молчановым, Ковнир познакомилась на кастинге в мюзикл “Вояж мечты”. Так член жюри в лице Молчанова вмиг очаровался скромно одетой актрисой, которая была на 15 лет моложе.

Позже пара поженилась и перебралась в дом в Подмосковье, а в 2009 у супругов родился сын Глеб. После переезда подальше от городской суеты актриса стала все реже посещать столичные светские мероприятия, а после появления на свет наследника и вовсе поставила семью на первое место. В 2012 году звезда перестала сниматься в кино.

В этом году Алле Ковнир исполнилось 46 лет. Артистка по-прежнему предпочитает находиться вдали от шумной Москвы и не появляется на экранах, однако ее жизнь по сей день связана с творческом: звезда делает успехи в музыкальной карьере.



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