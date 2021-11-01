Капитан российского парусника «Штандарт» рассказал о курьезе с корабельными пушками

Капитан российского парусника «Штандарт» Владимир Мартусь рассказал о курьезном случае с корабельными пушками: в РФ их пытался проверить участковый полицейский.

«Штандарт» с 8 по 24 октября участвовал в организованной Российским географическим обществом экспедиции по маршруту похода Русского императорского флота в Эгейский архипелаг в 1770-1774 годах. Парусный трехмачтовый фрегат «Штандарт» копия первого русского фрегата эпохи Петра I, он воссоздан в Санкт-Петербурге по чертежам и в традициях начала XVIII века.

«Это был 28-пушечный фрегат. У нас сейчас есть семь орудий, мы можем салютовать», – рассказал Мартусь РИА «Новости». На вопрос, не имеют ли власти портов претензий, что на борту пушки, капитан ответил, что нет. «Все понимают. Но в РФ как-то пришел участковый – «где у вас лицензии на пушки». Пришлось с начальством связаться, не надо доводить до абсурда», – рассказал Мартусь.

Капитан рассказал, что «Штандарт» – это точная копия петровского самого первого корабля Балтийского флота.

«Первый «Штандарт» в 1703 году строился на Олонецкой верфи. Сам Петр Первый был капитаном, и он перегнал корабль на Неву, поставил его на оборону Петербурга против шведского флота. Корабль ровесник Петербурга, он был первенцем и флагманом Балтийского флота Петра Первого, и именно поэтому мне показалось, что если и стоит делать какой-то парусник для Петербурга, то стоит взяться именно за этот корабль. В 1991 году появилась мечта построить настоящий корабль. В 1994 году свалил несколько первых деревьев и начал строить, на энтузиазме, без какой-то большой поддержки. Но вот взялись и за шесть лет с ребятами, с волонтерами, построили точную копию корабля. Почему точную – потому что дешевле было строить, как в старину. Дешевле было топором, пилой, без всяких клееных конструкций, без высоких технологий. Но все было максимально эффективно», – сказал Мартусь.

По словам Мартуся, они начинали втроем, а когда спускали «Штандарт» на воду, было уже 60 ребят, которые научились во время строительства корабля разным профессиям. Среди строителей большого парусника «Полтава» в Петербурге большинство были из экипажа «Штандарта», отметил Мартусь.

«Максимальная скорость у нас 14,7 узла. Это очень много. У него форма очень хорошая. А дальше от капитана зависит», – заметил капитан.

Высота мачт на корабле 33 метра. «Это как 11-этажный дом. И надо забраться по внешней стороне дома, который качается на волне, на последний этаж, и еще надо что-то делать. Это воспитывает уверенность в себе», – сказал капитан.

«Экипаж исторического «Штандарта» в военное время был 150 человек, в мирное – 120 человек. Это был 28-пушечный фрегат. На каждую пушку нужны канониры. У нас в принципе 30 моряков справляются, их достаточно для управления всеми парусами в самых энергетически насыщенных маневрах. Англичане ходили в море на два-три года. Тот же Джеймс Кук собирал экипаж на такого же размера корабле и не возвращался домой три года, и к берегу подходил, может, раз в шесть-семь месяцев. «Штандарту» было попроще, потому что он стоял возле Кронштадта на якоре, всегда можно было послать шлюпку на берег за снабжением. Именно поэтому на маленьком корабле мог быть большой экипаж. Сложность – где разместить. 150 человек даже спать не уложить. Спали, скорее всего, по-вахтенно. Спят на корабле в гамаках, все очень тесно», – сказал Мартусь.

Помимо этого, по его словам, зимой корабль не эксплуатировался, его ставили в отстой, снимали реи, паруса. «Условия были жесткие. В дальних плаваниях теплая еда была один раз в день. Печку растапливали, и раз в день была горячая еда, что-то варили. А в английском флоте в рационе моряка четыре литра пива в день было. Потому что воду хранить было невозможно. Нержавеющих цистерн не было, а в деревянных бочках вода протухала за месяц. Поэтому вместо воды возили пиво. Плюс добавляли порцию либо рома, либо джина, крепкого напитка. Когда вещи не просушить, когда работа тяжелая, так было легче», – рассказал капитан.

Капитан добавил, что у российских моряков в пиве не было необходимости. «В Финском заливе вода пресная, можно было черпать и пить. У офицеров в рацион что-то (из алкогольных напитков) входило, но трудно судить – записей мало, тогда в Instagram и в Facebook сообщения не выкладывали. В наше время мы выкладываем», – пошутил он, добавив, что в связи с отсутствием холодильников, на кораблях были либо живые животные – коровы, козы на борту, либо солонина в бочках, которая если год лежала в теплых странах, могла портиться.

«Жизнь моряка был тяжелая. В наше время попроще – к берегу подошли, в магазин сбегали, свежих фруктов купили. Но тяжелой остается в том смысле, что если идем в море и штормит, может быть три-четыре дня постоянная качка. И никуда отсюда не деться. Это развивает элемент стойкости в характере. На сто человек был один котел. Была солонина размоченная, с крупами, с мукой. Получалось что-то вроде бефстроганов, но большими кусками, и соль из нее до конца не вымывалась, она была пересоленная. В бочках возили корабельные хлебцы или сухари, соленую квашеную капусту. Но вообще рацион у моряков был достаточно большой, не голодали. Моряк должен быть накормлен, не должен быть голодным», – заметил Мартусь, добавив, что моряки не голодали.

Он также сообщил, что на паруснике постоянного кока нет и ребята готовят сами. «А поскольку практиканты хотят показать, что умеют, и хотят заслужить уважение, то всегда готовят очень вкусно, и много, и это проблема, потому что у нас есть на каждой смене вахт. То есть у нас четыре раза в день плюс ночной чай. Готовим борщ, супы всякие, жареные картошку, рыбу, мясо. Когда вегетарианцы, на них отдельно готовим. Холодильник есть. Для похода через океан еды не хватит, а здесь запасов на четыре – пять дней по Европе хватит», – сообщил он.

Мартусь заверил, что корабль теплый – «дерево греет», одежду сушат на палубе, есть и все условия для гигиены – два современных туалета, душ. «Проблема в том, что лишь шесть тонн воды на всех. Когда есть подключение к воде на берегу, хорошо, а когда нет, прошу всех экономить», – сказал он.