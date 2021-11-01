 

В Госдуме сочли провокацией направление флагмана Шестого флота ВМС США в Черное море

01.11.2021, 13:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что направление флагманского командного корабля Mount Whitney («Маунт Уитни») Шестого флота Военно-морских сил (ВМС) США в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса носит провокационных характер, но РФ всегда готова к любым вызовам.

«Считаю, что такие действия, как направление флагманского командного корабля Mount Whitney Шестого флота США в Черное море, носят откровенно провокационный характер и являются явно деструктивными. Это дополнительный дестабилизирующий фактор в регионе», – передает ТАСС слова Картаполова.

«Однако хочу напомнить Западу, что РФ всегда готова к любым вызовам. Мы можем гарантировать безопасность и надежную защиту всех своих рубежей, а в Черном море – тем более», – добавил политик.

Ранее шестой флот американских ВМС сообщил о том, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО. 



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