Лавров заявил о падении западной переговорной культуры

Запад при обсуждении острых международных вопросов либо проявляет беспомощность, либо «жульничает», его переговорная и дипломатическая культура разочаровывает, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы Кирилла Вышинского «1/6-я» на канале «Россия 24».

«Это нечистоплотная манера, но я вообще сейчас разочаровываюсь в большом, в существенном падении западной переговорной культуры, дипломатической культуры. Какую тему острую международной повестки ни возьми, а Запад везде проявляет либо беспомощность, либо жульничает», – передает его слова РИА «Новости».

Лавров отметил, что в контексте переговоров в нормандском формате Запад пытается выставить Россию стороной конфликта на востоке Украины, ссылаясь на «конструктивную двусмысленность».

«Мы когда сейчас разговариваем с нашими немецкими, французскими коллегами, как с соавторами нормандского формата, соавторами минских договоренностей от февраля 2015 года, и они пытаются постоянно, как они говорят, сохранить конструктивную двусмысленность в отношении того, кто же должен выполнять минские соглашения. Мы говорим: какая тут двусмысленность? Вот написано: Киев, Донецк и Луганск должны вступить в консультации и согласовать особый статус, амнистию, выборы под эгидой ОБСЕ. Там же все это написано», – отметил министр.

В ответ Москва напомнила, что в конфликте на Донбассе задействованы только те, кто перечислен в документе, кого Совет Безопасности ООН обязал выполнять то, под чем они подписались. В ответ на это западные партнеры припоминают РФ Крым.

«Мы говорим: во-первых, мы Крым не аннексировали, а откликнулись на просьбу крымчан, которые оказались под прямой угрозой уничтожения. Я прекрасно помню, как лидеры «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация) заявляли: «Надо выгнать русских из Крыма, потому что они никогда не будут ни говорить, ни думать, ни писать по-украински»… Никакая это не фигура речи. Недавно это президент (Украины Владимир) Зеленский подтвердил, сказав: «Если ты себя чувствуешь русским, убирайся в Россию». Это вот ровно та идеология, которую «Правый сектор» провозгласил сразу после того, как гарантированный Евросоюзом документ об урегулировании был на утро растоптан теми, кто его подписал вместе с президентом Януковичем от имени оппозиции», – отметил Лавров.

По словам главы МИД, при упоминании этого факта западные партнеры все отрицают.

«Но и когда мы об этом им напоминаем, как сразу русофобия проявилась у путчистов, которые захватили власть в результате антигосударственного переворота, они говорят: «Нет, нет, нет, но это как бы там вот, ну, уже все, это прошло. Это прошло», – сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что встреча с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20 в Риме была полезной. Лавров и Байден общались в Риме на ужине. По словам министра, он не виделся с госсекретарем США Энтони Блинкеном на саммите «Двадцатки» в Италии.