«Убивали тех, кто мне дорог»

В воронежском приюте за ночь вырезали, застрелили и отравили почти два десятка собак.

В приюте Дора. Фото: Павел Хаустов / «Новая газета»

«Какая-то пакость решила со мной бороться таким путем». С этих слов начинается ролик, в котором Юрий Шамарин, владелец воронежского приюта для бездомных собак «Дора», показывает трупы убитых питомцев. В ночь с 21 на 22 октября кто-то проник на территорию приюта и убил 18 собак. Их убивали разными способами: одних застрелили, других зарезали, большинство отравили.

Погибших нашли на улице, в сарае и даже в их собственных будках. Будто бы напоказ лежало окровавленное тело самки алабая Симы с перерезанным горлом.

На трагедию отреагировали любители животных со всей России. Освещением ситуации занялся депутат Госдумы, первый зампред комитета по экологии Владимир Бурматов. Полицейские стали опрашивать сотрудников приюта, искать следы. На следующий день было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ — «Жестокое обращение с животными». По словам владельца «Доры», на контроль его взял некий генерал из московского УМВД. И это необычно, так как в «Доре» и раньше убивали собак: кто-то приезжал к забору, расстреливал животных или травил их, однако либо дело не возбуждали за «отсутствием совершения преступления», либо сначала дело заводили, а потом спускали на тормозах.

Как бы то ни было, на саму территорию приюта до этого недоброжелатели не пробирались.

Работники считают, что расправу учинили или тщательно подготовившиеся убийцы, или те, кого собаки давно знали.

Под беспрерывным огнем

Собачий лай слышится за сотню метров от приюта. В местных газетах «Дору» называют местом скандальным: приют находится рядом с частным сектором, жители которого хорошо слышат живущих здесь кошек и собак (а их без малого 1100), и часто жалуются в управу района и администрацию Воронежа.

Хотя в «Доре» ухаживают за животными, большая часть территории приюта присвоена незаконно. В 2008 году Шамарин начал захватывать отдельные куски земли, постепенно оборудуя их под жилье для кошек и собак. Более того, приют официально не зарегистрирован. Сейчас это лишь частное домовладение. По словам Шамарина, он много лет обращался к властям с просьбой предоставить землю в законное пользование для приюта, однако никто на это не отреагировал.

Владелец приюта Юрий Шамарин. Фото автора

— Ко мне участковый однажды пришел с просьбой: «Юр, ну огороди ты уже забором. Собаки бегают, люди жалуются. А я что? Ну, обращался ко всем партиям, в администрацию, в правительство, и ничего. А не регистрирую я «Дору» как приют, потому что не хочу, чтобы у меня какие-то странные лица (имеются в виду сотрудники проверяющих органов — П.Х.) по территории ходили, — утверждает владелец.

Вероятно, поэтому в «Доре» не ведется отчетности о количестве собак, об их смертях и болезнях. Интересно, что администрация в рамках программы ОСВВ предлагала Юрию Шамарину бесплатно вакцинировать и стерилизовать около 90 собак в приюте. Однако он отказался в связи с тем, что в этом случае собакам на уши будут вешать бирки. Сотрудники своими силами пытаются прививать животных, но на всех не хватает средств.

Конфликты между сотрудниками приюта и местными жителями — хронические. Юрий Шамарин говорит, что ему регулярно поступают угрозы. В январе 2020 года на него даже напал пьяный сосед. Шамарину удалось отбиться и вызвать полицию. Он написал заявление о нанесении побоев, однако ни уголовного, ни административного дела заведено не было.

— Сосед кинулся, да. .

Я выхожу из приюта, а он пьяный на меня. Очки начал бить, говорить: «Я тебя сейчас убью». Ну я ему руки заломал, повалил на землю, сел на него. И все. Потом это замяли

Мы обращались в полицию, побои были. Но все разрешилось так, что он тоже написал встречное заявление, якобы я ему что-то с шеей сделал, — рассказывает Шамарин.

По его словам, три года назад в него и сотрудницу приюта Аллу стреляли свинцовой картечью из ружья

— Мы с Аллой пьем чай у Рея (собаки. — Ред.), где киоск. О том, что мы там завтракаем, знали всего два человека. Сначала мы не поняли, что за первый выстрел. А потом увидели, что стекло лопнуло, второе тоже лопнуло. Было 8 пулевых пробоин. Я потом у следователя спрашивал, каковы перспективы расследования этого случая. А он мне: «Вас что, убили?» Дело так и не было возбуждено.

Животные занимают практически всю жизнь Шамарина. Несмотря на то, что приют переполнен, Юрий постоянно принимает новых кошек и собак. Кого-то в «Дору» присылают даже посылками. «Дора» — не единственное убежище для собак и кошек в городе, но самое известное и крупное. Работники жалуются, что из-за этого люди постоянно привозят все новых питомцев. И хотя никто не отрицает, что девать их некуда, — отказать не получается.

В приюте Дора. Фото автора

— Вот принесли нам котят в коробках. Нам же не на улицу их выбрасывать! Более того, к нам иногда обращаются даже из МЧС, когда нужно достать кота с дерева или когда в горящем доме осталась собака, — говорит сотрудница приюта Екатерина.

Юрий Шамарин утверждает, что в день на содержание животных и зарплаты сотрудникам уходит 30 тысяч рублей. В месяц — примерно 600–800 тысяч. Причем сам он, говорит, на этом практически не зарабатывает.

«Многие считают, что я на них заработал миллионы. Но меня коснется <коронавирус> — и хоронить будет не на что. Мы с женой в квартире 14 лет не можем повесить люстру», — рассказывает владелец приюта.

Днем с шерстью не сыщешь

Юрий Шамарин не верит, что полицейские найдут преступников: предыдущие случаи убийств собак в «Доре» почти не расследовались, а само место преступления находится в «слепой зоне» камер наблюдения.

Сотрудники приюта уверены: обычный человек такое совершить не смог бы, убили собак или подготовленные люди, или же те, кого животные знали.

После расправы над собаками, злоумышленники взялись и за сотрудников приюта. 24 октября неизвестные напали на сотрудника «Доры» Александра, который первым обнаружил тела животных. Его избили прямо около собственного дома.

— Утром, когда я выходил на работу, сзади подъехала машина, и я увидел три выходящих из нее тени. Они сразу набросились на меня, избили, после чего запихали в багажник своего автомобиля и увезли на левый берег Воронежа, в сторону микрорайона «Машмет». Там они меня выбросили и уехали. Другой причины, почему они это сделали, кроме как убийства в приюте, я не вижу.

В приюте Дора. Фото автора

По словам Александра, в травмпункте у него обнаружили трещину в руке, но в полицию он решил не обращаться — не видит в этом смысла.

— Полицейские только и делают, что опрашивают сотрудников «Доры» на полиграфе, больше никого. Что это даст? Только то, что с сотрудников снимут подозрения. Те собаки, которых убили, — в основном были любимчиками Юрия Ивановича <Шамарина>. Очевидно, это все сделано показательно, — утверждает Александр.

Побои у Александра подтверждают и другие сотрудники приюта. Но в том, что это связано с убийством собак, в «Доре» все же сомневаются.

Волонтер «Доры» Вадим Горелов рассказал «Новой», что в день убийства животных к приюту приезжали подозрительные люди в камуфляже без опознавательных знаков. Вероятно, у них могло быть оружие.

— Волонтер с нижней части приюта сказал, что там стоит компания людей в камуфляже с кобурами и на двух машинах: на микроавтобусе Ford белого цвета с номерами «001» и на УАЗ «Патриот». Сотрудники полиции видели их, но не остановили. Сказали: «На каком основании?»

Я говорю: «Ну ведь вы же ищете подозрительных людей, а они приехали в камуфляже с кобурами. Возможно, с оружием». На что мне дали ответ: «А может, у них есть разрешение на оружие».

Некоторые из сотрудников приюта подозревают, что трагедия может быть связана с желанием девелоперской компании «Новый код» построить недалеко от приюта элитный жилой комплекс Z-Town. Генеральный директор «Нового кода» Наталья Казенная открыто говорила, что «Дора» будет мешать застройке и что мало кому хочется жить рядом с постоянным лаем. При этом Казенная и директор приюта Шамарин лично знакомы, и, по словам обоих, конфликтов между ними нет. В разговоре с «Новой» Казенная пояснила, что предлагала помочь Шамарину с переездом приюта. В компании даже разработали проект и выразили готовность вложить в переезд «Доры» 15 млн рублей. Правда, общая стоимость возведения нового приюта, по ее словам, составит около 60 миллионов, следовательно — работникам «Доры» нужно найти еще несколько инвесторов.

Администрация Воронежа уже наметила место для переезда «Доры» — пустырь в районе Семилукских выселок. Однако передать его Шамарину законным путем пока невозможно: проблема в несовершенстве законодательства о предоставлении земельных участков в аренду без торгов. О внесении корректировок говорят уже давно, но в областной думе за них никак не возьмутся. Успеют ли депутаты помочь приюту с переездом раньше, чем кто-то убьет в нем еще два-три десятка животных?

Павел Хаустов, специально для «Новой газеты»

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