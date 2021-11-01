 

Эксперт настоятельно советует устанавливать лимиты по снятию на бесконтактные платежные карты

01.11.2021, 13:00, Новости дня
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По словам менеджера компании Angara Анны Михайловой, россиянам следует установить жесткие лимиты по снятию средств с бесконтактных платежных карт. В противном случае риск стать жертвой мошенников и киберворов увеличивается.

Кстати, то же самое касается любых мобильных устройств, смартфонов, умных часов и пр., с которых можно оплачивать товары и услуги бесконтактным способом. Также Михайлова не советует передавать свои гаджеты в чужие руки и напоминает, что их нужно защищать пин-кодами.

Сервисы бесконтактной оплаты при помощи платежных карт и различных электронных гаджетов быстро развиваются в России. Побочным эффектом данного процесса обязательно станет всплеск новой волны киберпреступности, отмечают эксперты.



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