Евгений Комаровский заявил о смертельной опасности потери обоняния

Доктор Евгений Комаровский пояснил об аносмии. Специалист заявляет, что потеря обоняния угрожает жизни человека.

В период утраты обоняния люди не могут определить свежесть продуктов питания. Близкие люди должны контролировать, какую еду употребляет больной, особенно когда аносмия проявляется при COVID-19. Также наличие проблемы опасно и при бытовых происшествиях. Медик рекомендует людям, которые утратили обоняние часто проверять газовое оборудование и даже установить датчики дыма.

Как пишет «ПолитЭксперт», Евгений Комаровский также отмечает важность вакцинации в борьбе с коронавирусом. Женщины, планирующие заводить ребенка, должны сделать прививку раньше, чтобы обезопасить себя и будущего малыша. Эксперт считает, что лучше всего вакцинировать всю семью.

Источник: politexpert.net