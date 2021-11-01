 

Евгений Комаровский заявил о смертельной опасности потери обоняния

01.11.2021, 12:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Доктор Евгений Комаровский пояснил об аносмии. Специалист заявляет, что потеря обоняния угрожает жизни человека.
В период утраты обоняния люди не могут определить свежесть продуктов питания. Близкие люди должны контролировать, какую еду употребляет больной, особенно когда аносмия проявляется при COVID-19. Также наличие проблемы опасно и при бытовых происшествиях. Медик рекомендует людям, которые утратили обоняние часто проверять газовое оборудование и даже установить датчики дыма.

Как пишет «ПолитЭксперт», Евгений Комаровский также отмечает важность вакцинации в борьбе с коронавирусом. Женщины, планирующие заводить ребенка, должны сделать прививку раньше, чтобы обезопасить себя и будущего малыша. Эксперт считает, что лучше всего вакцинировать всю семью.

Источник: politexpert.net



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.03 / Стало известно, каким было влияние США на отношения Украины и Китая

08.02 / Мнение: Импорт молока в Россию, обман с ценниками и растительное мясо в МакДаке

23.07 / В Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Трампом

30.07 / Ученые заявили о большой пользе аэробных упражнений для пациентов с жирной печенью

30.06 / Прямая линия с Владимиром Путиным: подробности

24.09 / В Черном море у побережья Абхазии очевидцы наблюдали редкое природное явление

09.08 / Супруга Валентина Юдашкина поделилась редким фото с онкобольным модельером

05.11 / Мнение: Все побежали, и я побежал

09.06 / Им клетчатки не хватает: почему собаки едят траву

18.05 / Портреты участников незаконной акции в Петербурге распечатают и повесят на доски позора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика