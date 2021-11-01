Украинский депутат назвал предателями «сбежавших» к России Молдавию и Литву

Молдавия и Литва, покупающие энергетические ресурсы у России, «предали Украину». Собственное представление в социальной сети огласил Вадим Рабинович, депутат Верховной рады.

Свои слова представитель подкрепил зарисовкой, где нарисованы мужчины. Первый в костюме и туфлях сел рядом с печкой в виде избирательной урны и согревает руки, а другой мужчина, который тепло одет, бросает в печь «лист». Вероятно, топливо – это листок для голосования. Изображение Вадим Рабинович решил дополнить упреком в адрес Кишинева и Вильнюса, назвав их изменниками.

Как пишет «ПолитЭксперт», парламентарий объяснил, что Литва и Молдова решили предать Украину. Молдова подписала с «Газпромом» договор на 5 лет после подарка Украиной 1000000 кубов газа. Литва покупает электроэнергию из России, однако просила не совершать такого Украине.

Подобное объявление избранник представлял на суд общества не так давно. Он жаловался, что цена электричества в государстве возросла на четверть из-за «отказов РФ от поставок».

Источник: politexpert.net