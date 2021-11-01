 

Ангелина Вовк рассказала о встрече с Пугачевой после «изгнания» из «Песни года»

01.11.2021, 12:46, Разное
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Ведущая Ангелина Вовк вспомнила о первой встрече с Аллой Пугачевой, которая произошла после так называемого «изгнания» из «Песни года». Тогда обе знаменитости были настроены друг к другу доброжелательно.
Ангелина Вовк откровенно пообщалась с Борисом Корчевниковым в рамках программы «Судьба человека». Она вспомнила свою встречу с Аллой Пугачевой на одной из телепередач. У звезды «Аншлага» не было недоброжелательства к ней. Негатив не проявляла и Примадонна отечественной эстрады. Отношения были добрые и мирные. На программе речь зашла о «Песне года». Пугачева спросила, ведет ли Вовк фестиваль. Та ответила отказом, но заявила, что при содействии Примадонны ситуация может измениться.

Тогда Вовк пошутила, поскольку поняла, что нет обратной дороги на фестиваль. Однако у ведущей есть свое мнение на этот счет: современная молодежь в основном исполняет однообразные песни.

Напомним, что Ангелина Вовк вела «Песню года» вместе с Евгением Меньшовым 18 лет. В 2006 году там поменялся состав ведущих.



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