 

В Австралии испытывают вакцину от COVID-19 в форме пластыря

01.11.2021, 12:38, Новости дня
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Ученые из Квинсленда совместно с австралийской биотехнологической компанией Vaxxas разработали пластырь с микроиглами высокой плотности, покрытыми препаратом. Пластырь прикладывается на несколько секунд к коже, через которую препарат впитывается в организм.

С помощью пластыря вводят вакцину Hexapro, о разработке которой в апреле 2021 года заявили в Техасском университете. Препарат использует стабилизированную форму спайкового белка, с помощью которого вирус SARS-CoV-2 прикрепляется к другим клеткам и генерирует иммунный ответ на него.

“Это намного удобнее, чем игла: вы просто прикладываете аппликатор к коже, и 5000 микроскопических игл почти незаметно вводят вакцину под кожу”, – говорит профессор университета Квинсленда Дэвид Мюллер.

Университет совместно с Vaxxas теперь планирует как можно быстрее приступить к клиническим испытаниям вакцины-пластыря. Разработчики надеются, что это ускорит вакцинацию людей во всем мире, и прежде всего в странах с низким и средним уровнем доходов.

Ученые отмечают, что вакцина в высушенном состоянии на пластыре сохраняет свои свойства в течение не менее 30 дней при температуре 25 °C и неделю – при температуре 40 °C. Поэтому она не нуждается в холодном температурном режиме, как некоторые нынешние ее аналоги.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили 246,7 млн случаев COVID-19, умерли почти 5 млн человек. Также в мире сделали почти 7 млрд прививок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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