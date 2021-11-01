 

В Черное море направился флагман Шестого флота США

01.11.2021, 12:38, Новости дня
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“Флагманский корабль Шестого флота США Mount Whitney… начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе”, – говорится в сообщении.

BREAKING: Sixth Fleet flagship #USSMountWhitney (LCC 20), with embarked SIXTHFLT and @STRIKFORNATO staff, began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/TJkuf9VAxe

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 1, 2021

29 октября главный морской боевой штаб НАТО сообщил о начале операций в Средиземном и Черном морях. Руководители операций находятся на командно-штабном корабле Mount Whitney.

30 октября в Шестом флоте США сообщили, что эсминец USS Porter начал переход в Черное море для участия в нескольких многосторонних учениях и сотрудничества с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. В России заявили, что следят за кораблем.

Контекст:

В Пентагоне подчеркивали, что военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море. 

В конце января эсминцы США провели в Черном море операцию с участием авиации. В НАТО отмечали, что ВМС США и другие военно-морские силы НАТО обычно действуют в Черном море в соответствии с международным правом, патрулируя воды около восьми месяцев в году.

В феврале этого года эсминцы USS Porter и USS Donald Cook 17 дней проводили совместные операции в Черном море с союзниками и партнерами по НАТО: Украиной, Румынией, Грузией и Турцией.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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