 

“Кокосы”, “Мамочка! Секси”. 52-летняя Лопес на видео с детьми засветила грудь в голом бюстгальтере

01.11.2021, 12:38, Новости дня
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Лопес снялась на кухне, стоя за плитой. Она появилась в кадре в “голом” декольтированном топе, засветив грудь.

“Сделала угощения на Хэллоуин с Кокосами и [фотографом] Аной Карбаллосой”, – написала она.

Кокосами Лопес называет своих детей.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

“Кокосы”, – отметила подписчица erijlover.

“Мамочка, секси”, – написала 296.381.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм “Селена”, в котором она исполнила главную роль. Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина “Стриптизерши”. В конце 2021 года выйдет фильм “Выходи за меня замуж” с Лопес и Оуэном Уилсоном в главных ролях.

Дети Лопес – двойняшки. Они родились в 2008 году. Отец Маска и Эмми – американский певец Марк Энтони.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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