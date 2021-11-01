В течение недели “Метинвест” передаст больницам Донецкой области еще 80 тонн кислорода

В больницы Краматорска, Бахмута, Константиновки, Волновахи, Марьинки, Селидово, Мирнограда, Славянска, Торецка и Лиманского района уже отгружены первые 32 тонны кислорода.

Транспортирует кислород подрядная организация, которую определили в Донецкой облгосадминистрации, график согласован с ОГА. До конца недели “Метинвест” передает больницам области еще 48 тонн кислорода. Для стабильного обеспечения больниц региона, с Донецкой ОГА согласован график отгрузки.

“Ежедневно мы увеличиваем производство кислорода, чтобы обеспечить больницы уже не только Мариуполя, а и Донецкой области, всей Украины, – рассказал генеральный директор Мариупольского металлургического комбината имени Ильича Тарас Шевченко. – Работники нашего предприятия со всей ответственностью относятся к такому важному делу, ведь в ситуации, когда кислород спасет жизни близки людей, к сожалению, сегодня может оказаться каждый. Мы готовы помогать и дальше, но очень важно, чтобы каждый помнил, применение кислорода – критическая стадия, которую важно не допустить, пройдя полный курс вакцинации”.

Объемы поставок кислорода могут быть увеличены в зависимости от потребности учреждений здравоохранения области, отметили в группе “Метинвест”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 1 ноября в Украине подтвердили 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них почти 14 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 68 тыс. пациентов с COVID-19.

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