Китай поприветствовал инициативу G20 высадить триллион деревьев до 2030 года

Министерство деревообрабатывающей промышленности КНР одобряет и приветствует решение лидеров стран G20 высадить триллион деревьев до 2030 года, сообщает сайт ведомства. Мера поможет справиться с дефицитом сырья в растущей отрасли китайской экономики.

Большая часть запланированных деревьев будет высажена на юге Дальневосточного федерального округа, а также в Индии и Непале. В районах предполагаемых новых лесов уже сейчас строятся железные дороги, целлюлозные комбинаты и фабрики по производству ДСП. По мнению китайских экономистов, меры, предпринимаемые G20, снизят биржевые цены на древесину в среднем на 25% и помогут Китаю выполнить план по экономическому росту, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса.

«Такие решения G20 мы приветствуем. Но советуем коллегам не ограничиваться полумерами. Нам нужны не только деревья, но и нефть, и уголь, и другие источники топлива. Было бы замечательно, если бы на следующем саммите G20 договорилась выкопать 1000 новых угольных карьеров вблизи основных логистических цепочек Великого шёлкового пути. Китайской экономике сейчас нужно больше энергии, чтобы обеспечить выход на углеродную нейтральность к 2090 году», – сказал министр Цванъюй Хэ.

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