 

Мацкявичюс призвал принять участие в конкурсе Фонда культурных инициатив

01.11.2021, 12:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламы«Первый конкурс Президентского фонда культурных инициатив показал, что по-настоящему творческих людей у нас не занимать, больше того, они очень активны, у них огромное количество смелых, креативных и востребованных идей», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист Эрнест Мацкявичюс, комментируя старт грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

«Если не получилось получить грант с первой попытки, советую принять участие в новом конкурсе. И очень прошу сделать акцент на качестве заявки, проработать ошибки, детально продумать план реализации проекта и его финансирование. Это очень важно!», – отметил член экспертного совета конкурсов Президентского фонда культурных инициатив Эрнест Мацкявичюс.

Он отметил, что лично ему было бы интересно увидеть масштабные и локальные проекты, связанные с медиасферой. По его словам, все яркие и перспективные, но тщательно проработанные идеи будут поддержаны. 

«Поймите, качество подготовки заявки – это лишнее доказательство серьезности намерений автора проекта. Мы тоже не имеем права на ошибку и должны выбрать самых достойных!», – сказал он. 

В понедельник Президентский фонд культурных инициатив начинает заявочную кампанию грантового конкурса 2022 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.



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