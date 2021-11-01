 

В Кремле рассказали о результатах работы РФ на саммите G20

01.11.2021, 12:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссия весьма активно участвовала в работе саммита «большой двадцатки» (G20), который проходил в Риме в выходные, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля оценил заявление президента США Джо Байдена, который выразил разочарование по итогам саммита из-за позиций РФ и Китая по обязательствам по борьбе с климатическими изменениями.

«Я, конечно, не могу говорить о том, что касается Китая или Саудовской Аравии, но РФ весьма и весьма активно принимала участие в работе «двадцатки», – цитирует Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, Путин не будет участвовать в климатическом саммите в Глазго, однако предусмотрено видеообращение.

«Действительно, президент, к сожалению, не будет выступать, потому что в Глазго не предусмотрена возможность участия по средствам видеоконференции. Тем не менее, в рамках саммита по вопросу изменения климата в Глазго будет конференция по управлению лесным хозяйством и землепользованию, и президент уже записал видеообращение к участникам этой конференции», – сказал Песков.

При этом он пояснил, что Путин ранее уже изложил позицию РФ на саммите G20 по климату, передает РИА «Новости».

«Конечно, во многом перекликались темы Глазго и климатическая тема на «двадцатке», поэтому выступая на «двадцатке», президент уже получил возможность и реализовал ее, достаточно подробно изложив подходы российской стороны», – заключил Песков.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%. Он отметил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за 10 лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.



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