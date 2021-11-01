 

Эксперт оценил прекращение поставок газа из Алжира в Испанию

01.11.2021, 12:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламы«Европа все время обвиняет Россию в желании перекрыть газовый транзит через Украину, а когда у них под боком это делает Алжир, они молчат и никаких аналогий не проводят», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Алжир объявил о прекращении поставок газа в Испанию через Марокко.

«Не факт, что перекрытие газопровода «Магриб – Европа» приведет к сокращению объема поставок газа из Алжира в Европу», – полагает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, после прекращения поставок газа через Марокко в Испанию и Португалию, Алжир может в большей степени загрузить другие газопроводы. Среди них – «Медгаз», идущий напрямую в Испанию, и еще два газопровода, ведущие в Италию. Юшков добавил, что в последние годы ни один из них не был загружен на полную мощность. «Также у Алжира есть СПГ-заводы, и если ему нужно будет исполнить какие-то контрактные обязательства перед Испанией и Португалией, он может доставить им газ в виде СПГ», – отметил он.

«Но проблема в том, что сам Алжир ежегодно снижает экспорт газа в Европу: в стране постепенно снижается добыча углеводородов и одновременно с этим растет уровень внутреннего потребления, – рассказал собеседник. – В результате на экспорт остается все меньше газа. А добыча не растет, потому что в Алжире абсолютно невыгодные правила инвестирования в разработку новых месторождений. Любая компания, приходящая на этот рынок и вкладывающая деньги в развитие месторождения, должна отдать контрольный пакет акций государственной компании. Поэтому желающих инвестировать в алжирские месторождения практически нет».

«При этом, на фоне энергетического кризиса в Европе, Испания и Португалия сильно нуждаются в поставках газа, так как альтернативных поставщиков газа через газопроводы у них нет, – отметил Юшков. – В частности, российские газопроводы до них не доходят из-за больших расстояний. В целом Алжир закрывает потребности Испании в этом виде топлива на 40-50%. Все остальное испанцы и португальцы покупают в виде СПГ, но сейчас он ушел на азиатские рынки из-за более высоких цен. Так что Мадрид и Лиссабон находятся в очень уязвимом положении».

По мнению эксперта, в целях выхода из кризиса страны просто решат переждать временный аномальный период. «За это время они построят еще больше ВИЭ, которые не дают никаких гарантий. Но это доходит у европейцев просто до какого-то религиозного фанатизма. В целом же им не остается ничего иного, кроме как ждать прихода в Европу СПГ», – полагает Юшков.

Он также указал на нежелание этих стран сотрудничать с Россией. «Эта история показательна еще и тем, что Европа все время обвиняет Россию в желании перекрыть транзит газа через Украину, – отметил Юшков. – В то же время у них под боком Алжир перекрывает газовый транзит через Марокко из-за ухудшения двусторонних отношений. Но Европа молчит и никаких аналогий не проводит, хотя сама же от этого страдает».

Ранее канцелярия президента Алжира заявила, что поставки газа в Испанию по магистральному газопроводу «Магриб – Европа» прекращаются из-за агрессивных действий Марокко. Канцелярия сообщила, что президент Абдельмаджид Теббун «получил отчет о контракте, связывающем национальную компанию Sonatrach с управлением по электроэнергии и воде Марокко» от 2011 года. Срок контракта истекает 31 октября 2021 года.

В сообщении говорится, что из-за «агрессивных действий Королевства Марокко в отношении Алжира» Теббун велел «Sonatrach прекратить коммерческие отношения с марокканской компанией и не продлевать контракт». Алжир заявил, что Марокко подрывает его национальное единство.

Марокканская компания заявила, что закрытие газопровода лишь незначительно повлияет на работу национальной электроэнергетической системы в ближайшем будущем, компания «предвидела это решение» и «приняла необходимые меры», информирует агентство MAP.

Напомним, 22 сентября Алжир закрыл свое воздушное пространство для марокканской авиации и обвинил королевство в том, что оно использует израильские технические средства для слежки за алжирскими чиновниками и военными.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем Испания вмешалась в «газовое противостояние» с Россией.



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