Молдовагаз объявил о начале поставок газа по новому контракту с Газпромом

Поставки газа в Молдавию начались по новому контракту с российским Газпромом, сообщил пресс-секретарь российского-молдавского предприятия «Молдовагаз» Александр Барбов.

«Поставки газа в Молдавию по новому контракту начались. Его стоимость в ноябре определяется по достигнутой на переговорах с Газпромом формуле расчета цены. Газ поставляется по прежнему маршруту, через территорию Украины», – сказал ТАСС Барбов.

Ранее президент республики Майя Санду заявила, что газовый кризис в Молдавии преодолен – страна продолжит получать российский газ по цене, которую считает для себя приемлемой.

Напомним, министерство инфраструктуры Молдавии объявило о достижении соглашения с Газпромом о продлении контракта на поставки газа в республику на пять лет по предложенной молдавской стороной формуле и о проведении аудита долга «Молдовагаза». Как указали в ведомстве, поставки голубого топлива по новому контракту начнутся 1 ноября.

Цена на российский газ для Молдавии по новому контракту с компанией «Газпром» может вырасти до 500-600 долларов за тысячу кубометров, новый контракт Молдавии с Газпромом предусматривает выплату республикой исторического долга за поставки газа в прошлые годы.

1 октября Газпром на время переговоров с Молдавией на месяц продлил контракт на поставку газа в республику по рыночной цене, составлявшей на момент подписания соглашения около 790 долларов за тысячу кубометров. 22 октября власти Молдавии ввели в стране режим ЧП. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за голубое топливо по рыночным ценам.