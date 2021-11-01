Песков заявил о намерении РФ продолжить контакты с США по вопросам кибербезопасности

Россия рассчитывает продолжить контакты с США по вопросам в сфере кибербезопасности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы говорили, что в продолжение духа Женевы уже состоялась целая серия российско-американских консультаций по тематике кибербезопасности. Разумеется, эти контакты проводятся в закрытом режиме. Это не та сфера, где публичность помогает в достижении тех результатов, которые хотели бы достичь в Москве и Вашингтоне. Надеемся, что эти контакты будут продолжаться», – цитирует его ТАСС.

По словам Пескова, Москва и Вашингтон считают контакты на высшем уровне необходимыми.

«Действительно, министр (иностранных дел Сергей) Лавров имел возможность на полях разных мероприятий переговорить кратко с президентом (Джо) Байденом. Это важно. Было продолжено обсуждение того достигнутого понимания о необходимости проведения контактов на высшем уровне. Мы сходимся в том, что контакты на высшем уровне необходимы, нужны как с точки зрения наших двусторонних отношений, так и нашего диалога, который касается более широкой географии. Поэтому встреча была важной, контакты будут продолжены с американской стороной», – сказал представитель Кремля.

Ранее Лавров заявил, что встреча с Байденом на полях саммита G20 в Риме была полезной. Лавров и Байден общались в Риме на ужине. По словам министра, он не виделся с госсекретарем США Энтони Блинкеном на саммите «Двадцатки» в Италии.