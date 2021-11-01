 

В Кремле разъяснили слова Мурашко об использовании «Спутника лайт» для ревакцинации

01.11.2021, 12:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСлова министра здравоохранения Михаила Мурашко об использовании «Спутник Лайт» «только для ревакцинации» вырваны из контекста, на самом деле, этот препарат эффективен во всем, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В данном случае слова министра однозначно были вырваны из контекста. Вакцина «Спутник Лайт», так же как и «Спутник V» – это две вакцины, которые зарегистрированы в РФ и которые также получили регистрацию во многих странах мира и с успехом там применяются, причем как «Спутник V», так и «Спутник Лайт». Это две разные вакцины, эффективность которых абсолютно доказана, причем не только у нас в стране, но и во многих странах мира», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, «Спутник Лайт» используется и может использоваться как для основной вакцинации, так и для довакцинирования. Представитель Кремля добавил, что показатели эффективности препаратов «Спутник V» и «Спутник лайт» выше, чем у многих зарубежных вакцин.

«У них разные показатели по эффективности в разных возрастных категориях, но этот процент эффективности высокий, и он во многом выше, чем аналогичные показатели вакцин зарубежного производства», – сказал он.

Также Песков отметил, что в Кремле считают необходимым ускорить и добиться скорейшего признания сертификатов о вакцинации с ЕС, «это могло бы стать важным шагом». 

Ранее Мурашко заявил, что российскую вакцину «Спутник Лайт» следует использовать только при ревакцинации. Глава ведомства пояснил, что для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать заегистрированные в РФ вакцины, например «Спутник V».

Накануне стало известно о дефиците «Спутник Лайт» в ряде российских регионов. В четверг о дефиците вакцины сообщили в Петербурге и Вологде. Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснила, что это связано с массовым желанием людей вакцинироваться.



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