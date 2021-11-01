Мнение: Дело о похищении венесуэльского дипломата

Обзорный материал о похищении США венесуэльского дипломата Алекса Сааба, который был незаконно захвачен в Кабо Верде.

США похитили венесуэльского дипломата за противодействие санкциям

Алекса Сааба – венесуэльско-колумбийского бизнесмена и дипломата притащили в наручниках и оранжевом тюремном комбинезоне в федеральный суд в Майами, где ему объявили, что его обвиняют в восьми случаях отмывания денег, за что он может попасть в тюрьму в США на 20 лет.

Это произошло после незаконной экстрадиции, точнее, выдачи, когда полиция Кабо Верде ворвалась в дом, где держали Сааба, и силком посадила его на самолет Министерства юстиции США, который отвез его в Майами в федеральную тюрьму.

Сааба задержали, когда его самолет приземлился в Кабо Верде в июне 2020 года для дозаправки. Он летел в Иран на переговоры о поставках продовольствия и топлива для Венесуэлы, которая страдает от нехватки этого (как и лекарств) из-за «максимального давления» – экономической блокады, начатой еще Трампом. Байден продолжает эту блокаду, пытаясь заморить голодом население Венесуэлы, чтобы провести смену режима и навязать своего лакея Гуаидо.

Эта выдача/похищение произошла за день перед всеобщими выборами в Кабо-Верде, явно выбранном не случайно, чтобы эта новость не стала главной. На выборах правящая партия потерпела поражение. Оппозиция – Африканская партия за независимость Кабо-Верде -наследники партии, которая вела вооруженную борьбу против португальского колониализма – тоже не особенно озабочена судьбой Сааба. Тем не менее, опросы показали, что население Кабо Верде в подавляющем большинстве было против правительства, покорного незаконным требованиям Вашингтона, что привело к его поражению на выборах.

Правительство Трампа подкупом и угрозами вынудило Капо Верде выдать Сааба – включая посылку к побережью Кабо-Верде корабля ВМФ США.

Сааб – гражданин Венесуэлы и Колумбии -много раз организовывал сделки для снабжения продовольствием, топливом, лекарствами и другими товарами первой необходимости Венесуэлы в обход санкций. В том числе – соглашение прошлого года с Ираном, как раз перед его задержанием, о доставке нефтепродуктов в Венесуэлу.

Другие сделки обеспечили продукты для венесуэльских супермаркетов и государственной программы субсидированного продовольствия (CLAP). Он ездил в Турцию, Китай, Дубай, Восточную Европу, Сербию и другие регионы, заключая сложные сделки для обеспечения Венесуэлы крайне необходимыми товарами и иностранной валютой, в обмен на золото, нефть и другие товары. Эти договоры нарушали санкции США, которые объявляют преступлением любую торговлю венесуэльской нефтью, и любой доступ Венесуэлы к мировой финансовой системе, в которой господствуют США.

Обвинения в отмывании денег, как сообщают, включают создание Саабом многочисленных номинальных компаний для перевода ценностей в Венесуэлу и из нее. Учитывая односторонние санкции США, которые наказывают третьи стороны за участие в законной международной торговле с Венесуэлой, создание таких компаний и так называемое «отмывание денег» были необходимы.

В любом случае, как показывают Панамские бумаги, США – мировой центр создания номинальных компаний миллиардерами всего мира для неуплаты налогов. США обвиняют Сааба в присвоении части денег, направленных на снабжение венесуэльцев субсидированной едой и жильем. Никаких доказательств не было предъявлено, не говоря о том, кто дал Вашингтону право обвинять кого-то в коррупции в Венесуэле?

Хотя нет сомнения, что в Венесуэле есть коррупция, то же самое можно сказать о режимах, которые поддерживают США, от недавно сбежавшего правительства Афганистана до диктатуры в Египте, правых правителей в Центральной Америке – и Украины.

Травля Сааьа ведется незаконно, с откровенно империалистическими целями. Между США и Кабо-Верде нет договора об экстрадиции, и на момент задержания на Сааба не было выдано международного ордера на арест.

Правительство Кабо-Верде, трусливо подчиняясь требованиям Вашингтона, нарушило решение судов свой собственной страны и впихнуло Сааба в самолет, хотя он еще не исчерпал возможных апелляций, без законного ордера и не сообщив ни адвокатам Сааба, ни его семье, которым запретили въезд в Кабо-Верде.

Правительство проигнорировало решение регионального суда Западноафриканского экономического сообщества (ECOWAS), который приказал Кабо-Верде отпустить Сааба и выплатить ему 200 000 долларов ущерба. Решения этого суда обязательны к исполнению в странах, включая Кабо-Верде, которые подписали договор о его создании.

Правительство также проигнорировало требования 4 Специальных докладчиков ООН и одного – рабочей группы ООН, которые требовали от правительства отчета о «фактических и законных основаниях ареста, заключения и возможной выдачи посла Алекса Сааба Морана в США, включая точные данные об обвинениях против него и фактах, подтверждающих эти обвинения, нарушении юридических, консульских и других гарантий беспристрастного суда, заявлениях о пытках и плохом обращении с послом Саабом, нарушении его прав на физическую неприкосновенность и ухудшении его здоровья по вине властей, риске пыток в случае выдачи, и нарушении дипломатической неприкосновенности посла Алекса Сааба».

Венесуэла настаивает, что Сааб – посол, и летел по дипломатическому паспорту, что делает его арест и выдачу незаконными и вопиющим нарушением Венской конвенции. Оспаривание экстрадиции в суде США было отвергнуто на том основании, что дело не может быть рассмотрено, пока Сааб под арестом. Госдеп США заявляет, что дипломатический статус Саада не был зарегистрирован или признан США. Адвокаты Саада ответили, что «нет такого процесса, согласно которому специальный посланник или посол другой страны в другую страну обязан получить любой вид регистрации в госдепе США…В данном случае статус Алекса Сааба – дело только Венесуэлы и Ирана, и никого еще».

В ответ на арест Сааба Мадуро приказал заново заключить в тюрьму 6 бывших управляющих (5 из них граждан США) – принадлежащей Венесуэле нефтеперерабатывающей компании в США CITGO, обвиненных в коррупции. Их отпустили под домашний арест в апреле, в знак доброй воли по отношению к США. Правительство Байдена, однако, не намеревается ослабить удавку США на экономике Венесуэлы.

Мадуро также приостановил переговоры в Мексике с правой венесуэльской оппозицией, которую поддерживает Вашингтон. Каракас потребовал включения Сааба в делегацию Венесуэлы в «диалоге» с марионетками Вашингтона.

Учитывая, что соглашение на этих переговорах – условие для смягчения санкций США и ЕС, выдача Сааба может быть намеренной провокацией для срыва переговоров и продолжения блокады. Байден, как Трамп и Обама, рассматривает Венесуэлу как деталь в борьбе против Китая и влияния Пекина в Латинской Америке – которую империалисты США считают своим «задним двором».

Экстрадиция Сааба в Майами – из той же серии, что преследование и попытка добиться выдачи управляющей Хуавей Мен Ванчжоу из Канады, за якобы нарушение санкций США против Ирана, и, еще позорнее – требование выдачи Асаанжа из Великобритании по обвинению в шпионаже с возможным приговором к пожизненному заключению за разоблачение военных преступлений США, шпионства, пыток, коррупции и заговоров.

Повсюду США ведут себя как гангстеры, нагло нарушая международные законы, при этом настаивая на том, что имеют «право» на экстерриториальное применение законов США и односторонние санкции.

На митинге в Каракасе жена Сааба – Камилла Фабри Сааб – зачитала письмо, которое тот написал перед похищением, в котором настаивает, что «не совершил никаких преступлений в США или других странах», и не собирается «лгать, чтобы помочь США».

Сааб также предупредил, что «если они убьют меня и скажут, что это самоубийство, я никогда бы этого не сделал».

Билл ван Оукен

https://www.wsws.org/en/articles/2021/10/19/saab-o19.html – оригинал на английском

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