Полмиллиона Redmi Note 11 раскупили еще до официального старта продаж

Как сообщили представители компании Redmi, количество новых смартфонов Note 11, проданных перед открытием официальных свободных продаж в режиме предзаказа, превысило 500 тысяч штук.

Таким образом, еще не отгрузив ни одного смартфона новой модели, компания Redmi получила около 310 млн американских долларов, говорят специалисты.

Напомним, что данная модель выпущена в улучшенном варианте на платформе MediaTek Dimensity 920 5G. В устройстве использован процессор Dimensity 810. Самая дорогая версия в данной линейке получила камеру, позволяющую вести съемку с разрешением 108 Мп. Используются разные аккумуляторы емкостью от 4500 до 5160 мАч. Разработчик также обеспечил гаджеты быстрыми зарядными устройствами.