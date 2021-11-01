Стив Возняк сравнил iPhone 13 и iPhone 12

Стив Возняк, который стоял у истоков компании Apple, сделал публичное заявление по поводу инновационной политики американского гиганта электронной промышленности. По его мнению, никакой видимой разницы между моделями смартфонов iPhone двенадцатой и тринадцатой линейки не существует.

В лучшем случае, можно говорить о поэтапном увеличении основных технических параметров. Но почти к каждому iPhone 13 можно найти аналог из прошлогодней линейки iPhone 12.

К сожалению, сегодня прогресс движется намного медленнее, чем несколько лет назад, отметил Возняк. Впрочем, он также признался, что сейчас использует самую новую версию смартфона своей компании, хотя и не видит в ней каких-то очевидных преимуществ по сравнению со старой.