 

Стив Возняк сравнил iPhone 13 и iPhone 12

01.11.2021, 12:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Стив Возняк, который стоял у истоков компании Apple, сделал публичное заявление по поводу инновационной политики американского гиганта электронной промышленности. По его мнению, никакой видимой разницы между моделями смартфонов iPhone двенадцатой и тринадцатой линейки не существует.

В лучшем случае, можно говорить о поэтапном увеличении основных технических параметров. Но почти к каждому iPhone 13 можно найти аналог из прошлогодней линейки iPhone 12.

К сожалению, сегодня прогресс движется намного медленнее, чем несколько лет назад, отметил Возняк. Впрочем, он также признался, что сейчас использует самую новую версию смартфона своей компании, хотя и не видит в ней каких-то очевидных преимуществ по сравнению со старой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.07 / Республики Донбасса и Киев договорились по двум статьям закона об особом статусе

20.03 / Экс-президента Бразилии оправдали по делу о пассивной коррупции

12.08 / В Украине уже сделали более 7 млн прививок от коронавируса

23.12 / Стало известно о роли США и Британии в высылке российских дипломатов из Колумбии

22.11 / Аномальное потепление спрогнозировали в ряде регионов России

30.06 / В Бангладеш на реке столкнулись два судна, более 30 погибших

18.08 / «Беларуськалий» продолжил работу на фоне бессрочной забастовки

23.09 / Скабеева жестко ответила экс-депутату Рады на слова о Крыме

21.10 / Путин присвоил Михалкову звание героя труда

08.06 / Ученые США допустили распространение COVID из научного центра в Китае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика