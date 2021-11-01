Ученые выяснили, почему некоторые люди «слышат» голоса мёртвых

Ученые из Даремского университета продолжают активно выяснять, почему некоторые люди могут отчетливо «слышать» голоса мертвых. С образами или же звуками, возникающими без какого-либо внешнего источника, связывают ясновидение и яснослышание. Иногда их приписывают духам умерших.

В ходе проведения исследования специалисты опросили 65 яснослышащих, входящих в Национальный союз спиритуалистов Великобритании. Также в научной работе приняли участие 143 пользователя социальных сетей. Авторы исследования хотели определить, чем спиритуалисты отличаются от людей, которые скрывают свою способность.

Анализ полученной информации показал, что 44,6% спиритуалистов сообщали о том, что ежедневно слышат голоса умерших. 79% рассказали о том, что частью их повседневной жизни стало общение с теми, кто уже скончался. Большинство из них слышали голоса исключительно в своей голове, но 31,7% заявили, что голоса исходили из вне.

Спиритуалисты, если сравнивать их с обычными людьми, более серьезно относились к своим способностям. Их меньше заботило то, что о них подумают остальные. Для данных людей были характерны измененные состояния и более полное погружение в умственные задачи. В обеих группах не наблюдались никакие различия в плане веры в существование паранормальных явлений.

Источник: www.ferra.ru