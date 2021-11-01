Врач Лапа ответила Малышевой на её заявление о бесполезности масок

Врач-терапевт Людмила Лапа ответила теледоктору Елене Малышевой на ее слова по поводу бесполезности медицинских масок. По ее словам, этими средствами защиты не нужно пренебрегать, в особенности поздней осенью.

В осенне-зимний период активизируется не только COVID-19, но и другие вирусы. Люди часто болеют простудой. Людмила Лапа призвала всех носить медицинские маски. К тому же сейчас начинается грибковый сезон, из-за повышенной влажности происходит гниение. Все эти процессы отрицательно сказываются на эпидемиологической обстановке. Маски защищают организм от бактерий и вирусов.

В то же время Елена Малышева придерживается другого мнения. Она привела в пример результаты исследования датских врачей. Медики выяснили, что маски не защищают от заражения COVID-19.

Лапа категорически не согласна с данными выводами. Она также попросила россиян не заниматься самолечением, а даже при ОРВИ обратиться к врачу. По ее словам, аллергию можно принять за коронавирус. В случае недомогания лучше получить консультацию специалиста, а не ставить себе диагнозы самостоятельно.

Источник: sevastopol.su