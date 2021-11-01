Анастасия Макеева и Роман Мальков купили недвижимость в Турции

Певица и актриса Анастасия Макеева вместе со своим мужем Романом Мальковым приобрела недвижимость в Турции. Эту информацию в социальной сети Instagram подтвердил старший сын бизнесмена.

Семейная пара рада, что смогла обзавестись недвижимостью за границей. Роман Мальков и Анастасия Макеева отдали предпочтение объекту, расположенному в Аланье. На время очередного локдауна, введенного в России, звездная чета отправилась именно в Турцию. С ними в путешествие улетел старший сын бизнесмена Андрей. После развода родителей он принял решение жить с новой семьей отца.

Молодой человек показал несколько кадров с видами на город. Не исключено, что их он сделал, находясь на балконе квартиры. В ходе общения с подписчиками Андрей Мальков рассказал, что планирует купить себе новую одежду в Турцию.

Напомним, что у Романа Малькова четверо детей. Андрей Мальков является самым старшим ребенком. Еще трое – два сына и дочь проживают в Словении вместе с матерью.



Изображение взято с: [email protected]_a_l_k_o_v

Подруги Анастасии Макеевой очень переживают за актрису. По их словам, бизнесмен после свадьбы существенно ограничил ее общение с прежними знакомыми.

Источник: teleprogramma.pro