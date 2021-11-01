Пожар в Карпатах тушили более 100 спасателей и лесников

Пожар тушили 103 человека, в том числе 33 – от ГСЧС и 70 от Закарпатского областного управления лесного хозяйства.

“В 18.15 пожар локализован на площади 15 га и в 19.05 ликвидирован окончательно”, – говорится в сообщении ведомства.

После того, как пожар был потушен, несколько работников лесного хозяйства остались на месте для дежурства. Они проследят, чтобы сухостой не занялся повторно.

Причины пожара в ведомстве не уточнили.

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