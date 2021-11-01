В оккупированном Симферополе задержали 19 человек, которые пришли на суд по делу “Хизб-ут-Тахрир”

Она отметила, что задержали людей, которые пришли на открытое судебное заседание по делу Красногвардейской группы “Хизб-ут-Тахрир”.

“Слушателей на суд не впустили. Они стояли с соблюдением дистанции, в масках, ожидая выхода адвокатов”, – уточнила Салиева.

По ее информации, среди задержанных 12 мужчин, в том числе журналиста, который выполнял редакционное задание, и семерых женщин. Задержанных отвезли в отделение полиции.

https://www.facebook.com/mumine.saliyeva/posts/2548548638622195

Судьи Южного окружного военного суда в Ростове-на Дону 29 октября вынесли незаконный приговор четырем крымским татарам (фигурантам так называемого третьего бахчисарайского дела “Хизб ут-Тахрир”), осудив их на срок от 12 до 17 лет колонии строгого режима по обвинениям в терроризме и экстремизме, напомнили в ведомстве.

В этот же день в Симферополе задержали более 30 человек, которые пришли к “Крымскому гарнизонному военному суду” поддержать фигурантов дела.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

“Хизб ут-Тахрир” – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающей террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность “Хизб ут-Тахрир” на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства “Хизб ут-Тахрир” является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

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