“Какая худышка”, “Лучшая”. Ефросинина показала тело в раздельном купальнике

“Последний день в раю”, – написала она.

Ефросинина позировала во время завтрака, поданного прямо в бассейн.

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Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

“Какая худышка”, – отметила подписчица marusin_inst.

“Лучшая”, – прокомментировала larissauvarova.

Контекст:

Маша Ефросинина отдыхает вместе на Мальдивах с мужем, бизнесменом Егором Хромаевым, и сыном Александром.

Ефросинина и Хромаев поженились в 2003 году, а в 2004-м у них родилась дочь Нана. Сейчас она учится в канадском колледже.

В 2013 году Ефросинина и Хромаев приняли решение расстаться. На момент расставания супруги считали отношения исчерпанными. Спустя год пара возобновила отношения, начав жить вместе. В 2014-м году у них родился сын Александр.

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