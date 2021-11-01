 

Мнение: Можно ли есть шашлык рядом с церковью или мечетью…

01.11.2021, 11:36, Разное
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Ирина Волкова, чьи ягодицы оскорбили чувства верующих, осознала, что «заигралась в инстаблогера», раскаялась, извинилась, обещала удалить крамольную фотографию из Instagram.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга поверил девушке и отказал следствию в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Это, конечно, хорошая новость. Но осадок остался.

Потому что, как пишет Кирилл Мартынов, «…нет никакого ясного списка, чего теперь нельзя делать рядом с храмами и на их фоне. Как нет и ответа на вопрос, какие еще формы оскорбления чувств верующих смогут придумать правоохранительные органы. Должно ли наказываться публичное поедание шашлыка во время Великого поста? Интуитивный ответ сводится к тому, что это было бы абсурдом, но может ли кто-то из экспертов объяснить, чем шашлык в пост отличается от стрингов на фоне храма?» (отсюда)

Мне тоже интересно: можно ли есть шашлык рядом с церковью или мечетью во время Великого поста или месяца Рамадан?

Одно обнадеживает. Петь шуточные песни в соборах вроде бы можно. Во всяком случае, ни одного верующего не оскорбила вот эта песня:

Хотя исполнена эта песня был в том самом Исаакиевском соборе, на фоне которого Ирина Волкова обнажила свои ягодицы. И своими ягодицами так оскорбила чувства верующих, что силовики возбудились…

Фотографии Ирины Волковой отсюда и отсюда.

Источник: Ирек Муртазин



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