 

За сутки в России ковид выявили у 40 402 человек

01.11.2021, 11:34, Разное
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За 24 часа, прошедшие с предыдущего обновления статистики по коронавирусу в России успели заразиться ковидом еще 40 402 человека. Число выздоровевших за те же сутки составило 23 187 пациентов. Также было зарегистрировано 1 155 летальных исходов.

По традиции, больше всего зараженных оказалось в Москве – 7103. Вторую строчку среди регионов России, в которых болезнь регистрируется чаще других, занял Санкт-Петербург с 3250 новыми заболевшими. А замыкает тройку лидеров антирейтинга Московская область, которая пополнила официальную статистику 2866 новыми случаями.

С начала ведения наблюдений и к 1 ноября 2021 года в России было выявлено в общей сложности 8 554 192 случаев коронавируса. За этот же срок выздороветь успели 7 381 726 человек. При этом летальных случаев, попавших в официальную статистику, оказалось 239 693.

Как показывает статистика, в России продолжает расти число людей, заболевающих ковидом. Эксперты предупреждают, что очередная волна эпидемии может оказать крайне негативное влияние на систему здравоохранения страны и ее экономику, но что самое важное – все это серьезно угрожает здоровью граждан.

Обезопасить себя возможно. Для этого достаточно пройти вакцинацию от коронавируса, а также соблюдать меры предосторожности, рекомендованные властями.



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