Сестер выбросили с восьмого этажа в Кызыле

Подозреваемый в убийстве несовершеннолетних сестер в Туве выбросил их с балкона восьмого этажа, рассказал глава Тувы Владислав Ховалыг.

«Вчера произошло чудовищное преступление, 23-летний уроженец Тес-Хемского района, непонятно, чем руководствуясь, сбросил с балкона двух девочек 9 и 14 лет», – передает РИА «Новости» слова Ховалыга во время аппаратного совещания с членами правительства.

Глава Тувы распорядился оказать «моральную и материальную помощь семье, где произошла трагедия».

До этого детали трагедии известны не были: сообщалось лишь, что накануне в Кызыле нашли мертвыми девочек 9 и 14 лет. По подозрению в убийстве задержан 23-летний мужчина.

По данным властей, мать девочек, выйдя из колонии, самовольно забрала их из приемной семьи, после чего перевезла в Кызыл. Прокуратура после случившегося решила оценить работу местных чиновников.

Напомним, 16 августа 29-летняя роженица выбросила новорожденного младенца соседки по палате с третьего этажа родильного отделения больницы № 1 в Стерлитамаке, ребенок скончался от травм, возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что женщина ранее была выписана из психоневрологического диспансера.