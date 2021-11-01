В РФ выявили 40,4 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в РФ выявили 40402 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 40402 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 3 619 (9,0%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7103, Санкт-Петербурге – 3250, Московской области – 2866.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 8 554 192 человека в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 1 155 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 239 693 человека.