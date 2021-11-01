Случайно сбившего Су-30 на учениях в Тверской области летчика отдали под суд

Уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним поступило в Тверской гарнизонный военный суд, отмечается в картотеке дел.

22 сентября 2020 года, по данным Западного военного округа, самолет Су-30 упал во время тренировочного полета в Вышневоловецком районе Тверской области, экипаж успел катапультироваться. Источник в экстренных службах региона сообщал, что предварительной причиной ЧП стало случайное попадание снаряда во время учений.

Согласно данным картотеки, дело поступило в суд 21 октября, дата заседания на данный момент не назначена. Информация о лице, в отношении которого возбуждено дела, скрыто, передает ТАСС.

По данным «Коммерсанта», дело возбуждено в отношении военного пилота Василия Савельева, который в сентябре 2020 года в ходе учений случайно сбил истребитель Су-30. Военные следователи СК признали его виновным. По данным издания, следствие считает, что Савельев не выполнил должную подготовку истребителя Су-35 к учениям, грубо нарушив правила эксплуатации и боевого применения военного воздушного судна, из-за чего обстрелял летящий с ним в паре Су-30 реальными снарядами вместо того, чтобы выполнить имитацию атаки. Сам летчик и его защита с обвинением не согласны.

Истребитель Су-30СМ, который потерпел крушение в Тверской области, разбился в результате ошибки пилотов другого истребителя Су-35С на учениях. В Сети распространились утверждения, что Су-35 подбил Су-30 из авиационной пушки. Как пишет портал Avia.pro, инцидент произошел во время учебного боя. Сообщалось, что экипаж истребителя Су-35С не удостоверился в отсутствии боекомплекта у авиационного орудия или его отключения, в результате чего случайно сбил Су-30С.

Пилотам сбитого истребителя удалось спастись: они успели катапультироваться незадолго до того, как самолет со снесенной консолью упал в Тверской области.

Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов объяснил газете ВЗГЛЯД, как Су-35 мог оказаться в учебном бою с заряженным боекомплектом.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто заставил Су-35 стрелять по своим.