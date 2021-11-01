Мнение: Присяга

Медведева опять потянуло на написание статьи. Кстати, такое можно только приветствовать. С теоретическим наследием у нескольких поколений советских, и у всех без исключения российских руководителей дела обстоят совсем неважно. Этот хоть статьи пишет, уж что-то…

Общее впечатление от статьи — крепкая присяга «новой нормальности». С ее терминами и с ее понятийной базой. В целом Медведев, как можно понять, пытается общаться не столько с внутренней аудиторией, сколько с внешней, предлагая себя в качестве ведущего проводника идей современного глобального фашизма. Что неудивительно, учитывая его весьма сомнительное и жалкое аппаратное положение внутри.

Медведев твердо поддерживает курс глобальных фашистов на продолжение «пандемии», утверждая, что первую «самую яростную» атаку вируса удалось отбить. «Первая» – значит, будут и следующие. Причем комбинированные, так как к вирусу теперь должен добавиться голод, о чем Медведев прямо и недвусмысленно пишет.

В статье много разных интересных мест, но в целом все они сводятся к утверждению, что проблемы носят глобальный характер, а потому никакого «национального иммунитета» быть не может — всё нужно решать исключительно на глобальном уровне. Дальше Медведев предлагает домысливать выводы самим, но они очевидны: глобальные проблемы должны решаться на уровне глобального управления, подчинив национальные интересы общечеловеческим. Какие именно интересы должны называться общечеловеческими — решит, видимо, тот самый глобальный центр управления.

Полная аналогия с тем, что уже происходит. Точно под теми же лозунгами личные индивидуальные права человека идут под каток во имя общественного блага, которое формулируют прямо сейчас на коленке те, кто и стоит за «пандемией». Размен свободы на безопасность теперь предлагается перенести на глобальный уровень. В новом глобальном мире общественная безопасность будет поставлена выше всего. И если для ее достижения нужно будет убить сто, двести миллионов или даже пару миллиардов — рука не дрогнет. Еще чуть-чуть, и прозвучит в новой редакции известная фраза: «Я освобождаю вас от химеры совести». Что совершенно логично: человек новой нормальности должен быть свободен от моральных ограничений нормальности старой.

Медведев фактически предлагает себя на место капо в российском бараке и рассчитывает на то, что нужные люди заметят его рвение. Оценят и предложат кандидатуру.

Кстати, всё может быть. Наш каудильо, похоже, настолько плох, что его отказ от поездки на саммит «двадцатки» ничем иным объяснить уже невозможно. Еще вопрос — кто тот человек, который по бумажке читал какие-то предложения в адрес «двадцатки». Если так — то в российских верхах прямо сейчас должна идти весьма серьезная возня и мордобой за то, как будет выглядеть руководство российского барака в строящемся общемировом концлагере. И статья Медведева в этом контексте выглядит вполне рациональной.

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