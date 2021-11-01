Скандалы: Тот ещё лось

Как депутат от КПРФ Валерий Рашкин на охоту ходил

Представитель КПРФ Валерий Рашкин стал фигурантом уголовного дела, которое возбудило Главное следственное управление СКР по Саратовской области по статье 258 УК РФ (незаконная охота, совершённая с причинением крупного ущерба). Согласно приказу Минприроды, стоимость лося составляет 80 тысяч рублей. Виновнику грозит до двух лет лишения свободы. Если будет доказано, что браконьерство совершено в составе группы, то этот срок может увеличиться до пяти лет.

Рашкин является действующим депутатом Госдумы, имеет статус спецсубъекта и обладает правовым иммунитетом. Дело на него может возбудить только лично председатель СКР, но предварительно он должен получить согласие Госдумы. В парламент с соответствующим запросом должен выйти генпрокурор России. В пятницу вечером депутат приехал на беседу в прокуратуру.

Рашкина подозревают в том, что он в ночь на 29 октября в лесу Лысогорского района Саратовской области без разрешения охотился на лося. В этом хозяйстве в принципе запрещён отстрел этих животных из-за их малого поголовья.

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Депутата с товарищем задержали ночью 29 октября в лесу. Примерно во втором часу ночи сотрудники местного охотнадзора услышали стрельбу и, предположив, что кто-то из местных решил разжиться мясом, отправились ловить браконьеров.

На выезде из леса они остановили двигавшуюся к дороге подозрительную белую машину «Лада-Ларгус». Автомобилем, оформленным на саратовское областное отделение КПРФ, управлял Валерий Рашкин, а вместе с ним ехал его товарищ — безработный 49-летний Александр Гношев.

В багажнике автомобиля лежала разделанная туша лося, окровавленные топор и два ножа, однако огнестрельного оружия в салоне не было. Сам Рашкин, судя по нетвёрдой походке и поведению, был изрядно пьян. Оружие спрятали, либо его увезли на другой машине — в районе инцидента заметили автомобиль местного фермера.

Подоспевших полицейских товарищи уверяли, что просто ехали мимо и якобы случайно наткнулись на мёртвое животное. Чтобы мясо не пропало, решили разделать лося и увезти с собой. Оба подтвердили, что понимают последствия своих действий.

Водителю «ларгуса» полицейские предложили пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако Рашкин наотрез отказался. В результате полицейские составили административный протокол (статья 12.26 КоАП).

Лишь к вечеру неподалёку от места разделки туши лося нашли охотничий карабин с прицелом ночного видения, треногу и разрешение на имя Рашкина. Следствие назначит экспертизы по оружию. Сейчас оперативники ищут возможных сообщников депутата по незаконной охоте.

— Следователи СК совместно с сотрудниками полиции проводят весь комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния, — сообщили Лайфу в Саратовском СК. — Причастность к произошедшему депутата Государственной думы РФ Валерия Рашкина проверяют.

За Рашкина уже заступились соратники по партии. Секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко заявил, что происходящее сейчас очень напоминает провокацию. Он указывает на то, что в видео с места инцидента нет доказательств того, что за рулём был именно Валерий Рашкин, что он был пьян, а в багажнике лежало мясо лося, а не домашнего животного.

Местные охотоведы рассказали следователям, что 66-летний Валерий Рашкин любит посещать эти места и охоту. Лайф обнаружил в архивах МВД записи о регистрации оружия на его имя. В арсенале коммуниста были гладкоствольная классика ИЖ-58М и МР-153 «Мурка», первый российский помповый дробовик ИЖ-81, а также нарезное оружие.

Номера «ларгуса», в котором задержали Рашкина, раньше стояли на чёрном Nissan X-Trail, на котором любил раскатывать парламентарий, демонстрируя на лобовом стекле депутатский пропуск.

Формально семья Рашкиных живёт достаточно скромно. В разные годы на них числились различные модели «Жигулей», «Газель», Hyundai Santa Fe, KIA Ceed — никакого премиума.

Но белых пятен в биографии депутата и его близких тоже предостаточно. Например, какое-то время Рашкин-старший в аэропортах предъявлял документ лица без гражданства. Это при том, что Валерий Фёдорович родился в Калининграде, жил в Саратове, а потом перебрался в Москву. Где и когда он мог потерять гражданство России, можно только догадываться.

Сомнительные связи

В разгар перестройки сын тракториста и доярки из колхоза, инженер с 17-летним стажем Валерий решил пойти по партийной линии. Он получил политологическое образование в Поволжском социально-политическом институте, стал секретарём Саратовского обкома и партийным организатором на местном производственном предприятии. С 1993 года он член ЦК КПРФ и доверенное лицо Геннадия Зюганова. С 1999-го — несменяемый депутат Госдумы. Его часто называют преемником лидера партии.

Рашкин не только коммунист, но ещё и непримиримый борец с коррупцией. Кого он только не обвинял и с кем только из-за этого не судился. По Сети ходит знаменитый «список Рашкина» — это перечень госслужащих, которые, по его мнению, владеют зарубежной недвижимостью.

Рашкин известен и как защитник природы. В 2015 году он просил президента РФ Владимира Путина взять под контроль ситуацию с гималайскими медведями, которых убивают, чтобы продать органы в Китай. С 2019-го депутат борется с неправомерной застройкой природного парка Лосиный Остров в Москве.

Ранее саратовские СМИ обвиняли Рашкина в связях с ОПС «Чикуновские». В нулевых помощником парламентария и генеральным спонсором всех саратовских коммунистов был Алексей Ерусланов — президент торгово-промышленной корпорации «АСТЭК-С» с годовым оборотом в один миллиард рублей на тот момент.

В 2008 году Ерусланова задержали за вооружённую «разборку» в городе Маркс. Он и тридцать мужчин с травматами и дубинками приехали «поговорить» с местными бизнесменами. Марксовчанам здорово досталось. Президента АСТЭКа задержали, он провёл в СИЗО четыре месяца. Но коммунисты помогли. Валерий Рашкин встал тогда на защиту своего помощника и выступил его поручителем. В итоге дело закрыли за примирением сторон. Но сам Рашкин из-за этой истории испортил себе репутацию. Коллеги-депутаты распространили открытое письмо, где просили его «не брать к себе в помощники людей с криминальным прошлым» и «прекратить всяческую поддержку группы компаний «АСТЭК-С».

В 2018 году Ерусланова осудили на пять лет за нападение на сотрудников полиции, вмешавшихся в его пьяную ссору с женой на обочине трассы. Он бил их и угрожал связями с чикуновским ОПС. Силовики проверили и убедились: так оно и есть. Согласно оперативному учёту Приволжского РУБОП: «… в начале 90-х годов гражданин Ерусланов Алексей Николаевич входил в состав организованного преступного сообщества (ОПС) «Чикунова». Сам лидер банды — «криминальный авторитет» Игорь Чикунов — был трудоустроен именно в АСТЭК Ерусланова. Эту компанию неоднократно называли «общаком» и «прачечной» грязных денег бандитов. А самого Алексея Ерусланова — «банкиром и мозгом братвы».

Саратовские СМИ неоднократно сообщали, что в помощниках депутата Рашкина ходило практически всё руководство АСТЭКа. Например, Асиф Асланов, который в начале нулевых взорвался в своём BMW-X5.

Как выяснил Лайф, семья Валерия Рашкина до сих пор имеет связи с АСТЭКом. Его младший сын Андрей Рашкин с середины десятых был владельцем московских фирм по производству элитной мебели «Милениумвуд» и «Милениум». Обе недавно ликвидированы налоговиками из-за недостоверно указанного адреса. Партнёром Рашкина-младшего по мебельному бизнесу была Елена Волченскова. Согласно базе СПАРК, с 2001 года и до сих пор она числится коммерческим директором в АСТЭКе. Эта группа компаний переживает сейчас не лучшие времена, часть фирм закрыта, другие убыточны или в предбанкротном состоянии, почти у всех проблемы с фискалами.

Егор Пережогин, Евгений Кузнецов