Ученые: Ежедневный прием аспирина может привести к опасным кровотечениям

Ученые рассказали о вреде популярного обезболивающего средства. По их словам, аспирин может приводить к опасным кровотечениям.

Аспирин является самым популярным обезболивающим, которое отпускается без рецепта. Это лекарство, несмотря на широкое применение, может вызвать опасные последствия для здоровья. Медики рассказали, в каких случаях необходимо принимать аспирин, а когда от него и вовсе лучше отказаться.

Оказалось, что данные таблетки могут провоцировать кровотечение. Врачи не должны больше в низких дозах назначать аспирин для предотвращения инсульта или же сердечного приступа. Результаты проведенных исследований показали, что прием данного препарата существенно увеличивает риск развития серьезных кровотечений. Они могут начаться в кишечнике, головном мозге, желудке.

Аспирин является довольно сильным препаратом. В ряде случаев он способен раздражать слизистую оболочку желудка, вызывать кровотечения, боль, провоцировать язвы. Негативные последствия могут усилиться, если препарат принимается на регулярной основе в низких дозах.

Исследователи пришли к выводу, что аспирин не поможет предотвратить рак. Впервые об этом медики начали говорить пять лет назад. Тогда речь шла о колоректальном раке. Теперь исследователи решили изменить данную рекомендацию.

Источник: profile.ru