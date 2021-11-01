 

Ученые: Ежедневный прием аспирина может привести к опасным кровотечениям

01.11.2021, 11:00, Разное
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Ученые рассказали о вреде популярного обезболивающего средства. По их словам, аспирин может приводить к опасным кровотечениям.
Аспирин является самым популярным обезболивающим, которое отпускается без рецепта. Это лекарство, несмотря на широкое применение, может вызвать опасные последствия для здоровья. Медики рассказали, в каких случаях необходимо принимать аспирин, а когда от него и вовсе лучше отказаться.

Оказалось, что данные таблетки могут провоцировать кровотечение. Врачи не должны больше в низких дозах назначать аспирин для предотвращения инсульта или же сердечного приступа. Результаты проведенных исследований показали, что прием данного препарата существенно увеличивает риск развития серьезных кровотечений. Они могут начаться в кишечнике, головном мозге, желудке.

Аспирин является довольно сильным препаратом. В ряде случаев он способен раздражать слизистую оболочку желудка, вызывать кровотечения, боль, провоцировать язвы. Негативные последствия могут усилиться, если препарат принимается на регулярной основе в низких дозах.

Исследователи пришли к выводу, что аспирин не поможет предотвратить рак. Впервые об этом медики начали говорить пять лет назад. Тогда речь шла о колоректальном раке. Теперь исследователи решили изменить данную рекомендацию.

Источник: profile.ru



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