Ольга Серябкина планирует вернуться к работе через месяц после родов

Певица Ольга Серябкина в рамках разговора с Лаурой Джугелией рассказала, что через месяц после родов планирует выйти из декрета и вернуться к работе. Артистка уже запланировала концерты, сейчас она активно работает над новым альбомом.

Серябкина станет матерью в первый раз примерно через месяц. Уже несколько месяцев она находится в Вене, где находится дом семьи ее мужа Георгия. Несмотря на большой срок беременности, экс-солистка группы SEREBRO не чувствует себя будущей матерью. Она не купила вещи для малыша, но собирается это сделать после возвращения в Россию.

Тему беременности Сербякина обсуждает с двумя подругами – Кэти Топурией и Катей Кищук. Она не может сказать, что ничего не понимает. Какую-то информацию артистка черпает с книг. В то же время Серябкина призналась, что не сходит с ума.

Певице и ее мужу Георгию нравится проводить время в Вене, но роды запланированы в Москве. В такой важный момент Серябкина хочет находиться в родной стране. Профессионализму российских врачей знаменитость полностью доверяет.

Муж очень много рассказывал о школе в Вене, где учился. Даже возникала мысль переехать и отдать в это заведение ребенка. В Австрии более мягкая природа, это очень нравится Серябкиной. Однако пока какие-либо планы строить тяжело.

После родов артистка наймет няню для малыша, чтобы у нее была возможность вернуться к работе. На конец декабря у знаменитости запланированы концерты, пишет портал «Слово и дело».