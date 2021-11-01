Николай Басков и Анна Плетнева устроили танцы с плеткой на шоу «Дуэты»

Николай Басков и Анна Плетнева устроили заводные танцы на сцене шоу «Дуэта». Экс-солистка группы «Винтаж» при этом в руках держала плетку.

На шоу «Дуэты» два исполнителя не видят друг друга до определенного момента. На сцене их разделяет зеркальная стена, которая во второй половине песни поднимается. В наушниках участники слышат измененные голоса. В рамках одного из номеров на сцене встретились Анна Плетнева и комик Вячеслав Макаров. Артистка, известная своей раскрепощенностью, решила показать свою сексуальность. С собой на сцену знаменитость взяла плетку.

После завершения выступления на сцену вышли ведущие Николай Басков и Сергей Лазарев. «Натуральный блондин» решил присоединиться к выступающим исполнителям и подошел к артистке сзади. Плетнева оказалась не против подобных прикосновений.

Что касается Вячеслава Макарова, то он является большим поклонником Анны Плетневой. Для выступления он выбрал футболку с изображением знаменитости, пишет портал iReactor.