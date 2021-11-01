Любовь, воплощенная в шоколаде – Личное мнение

Основатели шоколадного бутика French Kiss всегда очень любили шоколад, но не могли найти в России такой же вкусный, как в Европе. Тогда они решили создать свой бренд.

Спустя 17 лет French Kiss производит на собственной фабрике более 80 видов конфет ручной работы и других сладостей, а в числе ее клиентов — Сбербанк, Газпром, Ростелеком и другие крупнейшие компании.

«На наш взгляд, шоколад — это гастрономическое выражение влюбленности. Когда конфетная начинка попадает на язык, вы испытываете те же ощущения, что и от французского поцелуя» — говорит основатель French Kiss Хюссейин Йаманйылмаз.

“Российский менталитет отличается от европейского. Европейцы любят классику. Например, французы готовы всю жизнь наслаждаться одним пралине. А вот русские люди всегда требуют чего-то необычного, очень любят фруктовые начинки и яркие цвета. Такой подход близок и мне самому. Мы сохраняем традиционную рецептуру изготовления шоколада, а новые виды начинки придумываем каждый год. Еще недавно самыми модными начинками были манго-маракуйя и личи. Сейчас в тренде орех пекан и соленая карамель.”

Вы будете в восторге!

Конфеты ручной работы French Kiss

Шоколадные наборы French Kiss

Букеты из конфет French Kiss

Подарочные корзины French Kiss

Торты French Kiss

Шоколад для кондитеров

Недавно наша коллекция пополнилась молочным и горьким ремесленным шоколадом в форме каллет.

Продукт полностью готов к употреблению и идеально подходит как для профессиональных кондитеров, так и для домашнего использования в приготовлении конфет, кремов, муссов, глазури, фондю, формованного шоколада, декорирования пирожных и тортов, добавления в выпечку, напитков и горячего шоколада.

Отличительные особенности:

• Шоколад производится по авторской рецептуре с использованием полностью натуральных ингредиентов;

• Для измельчения какао-массы используется меланжер с гранитными жерновами, который бережно перетирает ингредиенты при температуре не выше 50°С для молочного и 60°С для горького шоколада

• Процесс размалывания какао-массы с тростниковым нерафинированным сахаром длителен, занимает от 48 до 72 часов

• Готовая шоколадная масса подвергается процессу темперирования на профессиональном оборудовании при максимальной температуре нагрева 42-45°С для молочного и 45-48°С для горького шоколада;

Благодаря такому способу изготовления ремесленный шоколад обладает шелковистой текстурой, мягким сливочным послевкусием и в полной мере раскрывает вкус какао-бобов, выращенных в Ганне (Африка).

Ароматный, тающий во рту шоколад доставит вам настоящее удовольствие и придаст вашим кондитерским изделиям незабываемый вкус!

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Возможности брендирования

Мы можем выполнить брендирование любого объема шоколадных подарков в самые кратчайшие сроки. Возможные варианты брендирования — на шоколаде, коробках, пакетах, обечайках и бирках. Так, в прошлом году на большие экраны вышла новинка российского кино — фильм «Счастье в конверте»! Мы стали официальным партнером фильма и подготовили специальную брендированную коллекцию из 3-х шоколадных плиток. Каждая плитка символизирует свою отдельную историю, нашедшую отражение в фильме в виде новелллы.

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Уникальные шоколадные подарки

Для одного из наших клиентов кондитерами French Kiss был изготовлен шоколадный хамелеон весом 19 кг, состоящий из 3 видов шоколада! Также мы создали множество других уникальных шоколадных произведений — например, изготовили шоколадную гостиницу «Radisson Украина» в миниатюре.

Экскурсии на шоколадную фабрику

Приглашаем взрослых и детей увлекательно и со вкусом провести время или незабываемо отметить день рождения! Мы проведем для вас интерактивную тематическую экскурсию, которая завершится мастер-классом и подарками.

Наше производство

Вот уже более 15 лет мы создаем для вас уникальные конфеты и сладости ручной работы. Всю продукцию мы готовим только из самых свежих ингредиентов — ягод, фруктов, орехов и, конечно же, шоколада по нашему авторскому рецепту. Мы на 100% уверены, что однажды попробовав наши сладости, вы будете возвращаться к нам снова и снова!

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https://frenchkiss.ru/

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