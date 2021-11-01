Вакцинация в полтора раза снижает вероятность передачи “Дельта”-варианта коронавируса дома – исследование

Исследование проходило с сентября 2020 года по сентябрь 2021-го, в нем участвовало 602 британца, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой или бессимптомной форме.

В ходе эксперимента 163 из них заразились коронавирусом. Среди зараженных были как привитые (одной и двумя дозами), так и непривитые. Ученые проследили, как часто люди, с которыми они контактировали, заражались COVID-19.

Оказалось, что участники исследования за время болезни контактировали с двумя сотнями человек. Они успели заразить около 50 домочадцев и других людей, значительная часть которых была вакцинирована. Ученые воспользовались этим, чтобы оценить, как часто вирус распространялся в полностью привитых и невакцинированных домохозяйствах.

Выяснилось, что в непривитых домохозяйствах заражения происходили в 38% случаев, тогда как при наличии прививок эта вероятность падала до 25%. То есть вакцины примерно в 1,5 раза снижали вероятность передачи вируса от одного члена домохозяйства к другим.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили 246,7 млн случаев COVID-19, умерли почти 5 млн человек. Также в мире сделали почти 7 млрд прививок.

Вариант “Дельта” впервые был обнаружен осенью 2020 года в Индии, впоследствии быстро распространился в других странах. Главное отличие штамма от “классического” варианта коронавируса – более высокая заразность и тяжелое течение болезни. ВОЗ предупреждала, что штамм “Дельта” становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.

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