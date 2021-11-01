 

“Самая красивая пара”. Maruv в мокром купальнике крупным планом показала страстные поцелуи в губы с мужем

01.11.2021, 10:52, Новости дня
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Съемка была сделана во время совместного плавания пары в бассейне. На фото супруги запечатлены в объятиях друг друга, на видео – страстно целуются перед камерой.

Maruv предстала в черном купальнике, завязывающимся на шее.

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Публикация от ALEXANDER KORSUN (@alexanderkorsun)

“Самая красивая пара”, – прокомментировала подписчица pisya.koroleva_maruv.

“Милашки”, – написал alexxstavrovv.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv на премии ZD Awards назвали “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

Maruv признавалась, что они с супругом не играли свадьбу, а только расписались, но она хотела бы устроить торжество. Певица не говорила, сколько лет состоит в браке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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