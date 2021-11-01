За неделю в Украине в результате пожаров погибло более 50 человек – ГСЧС

“Спасены на пожарах 43 человека и не допущено уничтожение огнем 665 зданий и 48 единиц техники. На пожарах погибли 54 человека, ориентировочный ущерб составляет 6,8 млн грн”, – отметили в релизе.

На украинских водоемах за неделю утонуло шесть граждан.

Пиротехнические подразделения ГСЧС за неделю провели 320 выездов, в ходе которых обнаружили и уничтожили более 2 тыс. взрывоопасных предметов.

На прошлой неделе в Украине в результате пожаров погибло 57 человек.

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