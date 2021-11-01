 

Как живет и выглядит внучка Сталина, которая всю жизнь живет в Америке

01.11.2021, 10:40, Разное
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Единственная дочь Иосифа Сталина, Светлана Аллилуева, сбежала на Запад подальше от отца и родной страны в 60-х годах. Там женщина звалась Лана Питерс и воспитывала свою наследницу Ольгу Питерс так, чтобы она стала американкой до мозга гостей и не знала ни слова на русском языке.

Сейчас американскую внучку Сталина зовут Крис Эванс. Мать родила ее в 45 лет от американского инженера Уэса Питерса, которому на момент появления на свет дочери было почти 60 лет. Однако уже в два года отец Крис оставил семью, а воспитание девочки полностью легло на плечи матери. Светлана всеми силами старалась сделать так, чтобы наследница воспринимала Россию как чужую страну – историю матери и свои корни девушка узнала только в подростковом возрасте. А в 13 лет Крис пришлось вернуться на родину вместе с родительницей.

В 1984 году Светлана, которая за долгие годы проживания на Западе так и осталась там чужой, вернулась в СССР вместе с дочерью. Однако уже через полгода семья оставила попытки прижиться на родине и вернулась в Америку. Эванс до сих пор называет свой опыт пребывания в стране кошмаром.

Все детство Крис приходилось переезжать из одного города в другой вслед за матерью. Начав самостоятельную жизнь, внучка Иосифа Виссарионовича обосновалась в Портленде, а в 2011 году потеряла мать – единственная дочь Сталина скончалась от рака кишечника.

В мае этого года Крис исполнилось 50 лет. Как рассказывала женщина в интервью Paris Match, фамилию Эванс она получила от бывшего супруга, за которого вышла замуж в 16 лет. Сейчас внучка вождя держит антикварный магазин в Портленде и отличается нестандартной внешностью – несколько лет назад она даже устроила фотосессию в стиле панка. А в 2018 году стало известно, что Крис, по ее словам, открыла в себе дар ясновидения после перенесенного рака груди.



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