 

Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на 65,6 млрд долларов

01.11.2021, 10:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСовокупное состояние российских миллиардеров с начала года выросло на 65,63 млрд долларов; больше всех разбогател совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 27 граждан России, передает РИА «Новости».

Самый значительный рост богатства с начала года зафиксирован у Михельсона, благодаря чему он вышел на первую строчку рейтинга среди российских миллиардеров, – на 8,58 млрд долларов, до 33,3 млрд. Также заметно увеличилось состояние совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова – на 7,25 млрд долларов, до 24,5 млрд долларов. При этом он занимает пятую строчку рейтинга.

Второе место в рейтинге занимает один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, с начала года он стал богаче на 1,76 млрд долларов, его состояние составило 31,8 млрд долларов. Третье место занимает основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние с начала года увеличилось на 5,76 млрд долларов, до 28,8 млрд долларов. Четвертую строчку рейтинга занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло на 4,7 млрд, до 28,6 млрд долларов.

Шестым в списке стал Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре» (23,3 млрд), он стал богаче на 6,67 млрд долларов. Седьмое место занял Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») – с начала года его состояние выросло на 644 млн долларов, и его состояние сейчас на уровне 21,8 млрд. На восьмом и девятом месте оказались Роман Абрамович (Evraz) и основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, их состояние выросло на 440 млн и 2,42 млрд долларов, до 18,9 млрд и 18,5 млрд долларов соответственно.

Десятку миллиардеров закрывает бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние увеличилось на 194 млн долларов, до 18,3 млрд долларов. А основатель и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала единственной, чье состояние снизилось. С начала года она потеряла 1,13 млрд долларов, а ее состояние оценивается в 7,96 млрд долларов.

Напомним, в августе состояние российских миллиардеров с начала года выросло почти на 40 млрд долларов.



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