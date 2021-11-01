Toyota начнет продажи своего первого электрокроссовера bZ4X в 2022 году

Японская компания Toyota Motor намерена в следующем году выпустить первый электрокар под названием bZ4X.

Предполагается, что к середине 2022 года состоится выход в продажу bZ4X на глобальном рынке. Вместе с тем автомобиль сможет преодолеть на полном заряде батареи около 500 километров, тогда как на зарядку до 80% уходит около 30 минут. В продажу выпустят также модификацию, которая предполагает установку встроенных солнечных батарей.

Кроме того, японский автогигант намерен выпустить линейку электрических автомобилей, которые предполагают 15 моделей. На данный момент компания не выпустила ни одного электрокара, однако в дальнейшем планируется серьезно активизировать данную нишу.