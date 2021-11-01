 

KIA объявила старт продаж в РФ обновленного купе-кроссовера KIA XCeed 2022 модельного года

01.11.2021, 10:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Южнокорейский бренд Kia объявила о скором выходе в РФ обновленной модели Kia XCeed.

Приобрести автомобиль станет возможным с 15 ноября. Автомобиль отличается модернизированным логотипом и 1,5-литровым бензиновым двигателем в базовой версии. Стоимость начального исполнения автомобиля составит около 1,87 млн рублей. В расширенном исполнении применят 1,6-литровый двигатель, при котором ценник будет достигать 2,34 млн рублей.

Вместе с тем в салоне применили цифровую приборную панель, увеличенный экран мультимедийной системы. Также доступна дизельная версия с 1,5-литровым агрегатом на 150 л.с. мощности. В смешанном цикле расход топлива составит около 5,9 литра на 100 километров пути.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.04 / Госдеп вызвал временного поверенного в делах России

21.05 / EMA не рекомендует вводить вторую дозу вакцины AstraZeneca тем, у кого после первой появились тромбы

30.09 / “Делегация Украины на переговорах в ТКГ должна придерживаться исключительно официальной позиции”. Кравчук, Резников и Мережко прокомментировали высказывания Фокина

04.09 / «Хаббл» сфотографировал гигантский синий луч

27.11 / Суд в Москве вынес приговор экс-главе “Нафтогазу України” Бакаю

09.07 / Мишустин предостерег от «цифровой зависимости» России

24.07 / Безруков стал отцом в пятый раз

17.07 / В ДТП с участием автобуса из Донецка в Липецкой области пострадали пять человек

05.11 / Данилов – Тупицкому: Сохраните остатки чести и подайте в отставку

15.10 / Во время раскопок в Китае обнаружили останки древних обезьян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика