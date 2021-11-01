KIA объявила старт продаж в РФ обновленного купе-кроссовера KIA XCeed 2022 модельного года

Южнокорейский бренд Kia объявила о скором выходе в РФ обновленной модели Kia XCeed.

Приобрести автомобиль станет возможным с 15 ноября. Автомобиль отличается модернизированным логотипом и 1,5-литровым бензиновым двигателем в базовой версии. Стоимость начального исполнения автомобиля составит около 1,87 млн рублей. В расширенном исполнении применят 1,6-литровый двигатель, при котором ценник будет достигать 2,34 млн рублей.

Вместе с тем в салоне применили цифровую приборную панель, увеличенный экран мультимедийной системы. Также доступна дизельная версия с 1,5-литровым агрегатом на 150 л.с. мощности. В смешанном цикле расход топлива составит около 5,9 литра на 100 километров пути.